Arrestato con un etto di hashish

Un cittadino di origine nordafricana di 26 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio. In particolare - secondo quanto riferito dalla questura in una nota - il giovane è stato bloccato sulla canale Molinetto dalle Volanti nel tardo pomeriggio di martedì scorso durante l’attività di controllo del territorio.

Una volta identificato, il sospettato si è da subito mostrato agli agenti agitato e insofferente; gli operatori allora gli hanno chiesto cosa stesse facendo ma le sue risposte sono risultate vaghe ed evasive.

A quel punto i poliziotti gli hanno chiesto di mostrare loro il contenuto della borsa che teneva parzialmente nascosta: poco dopo dentro vi hanno scovato un involucro avvolto in cellophane dal forte odore riconducibile a sostanza stupefacente. Dai successivi accertamenti, è risultato che si trattava di oltre un etto di hashish.

Vista la flagranza del reato commesso, il 26enne è stato dichiarato in arresto. Il giorno dopo in tribunale, dopo la convalida, ha scelto di patteggiare la pena. Davanti al giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere.