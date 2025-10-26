Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
26 ott 2025
DAMIANO VENTURA
Cronaca
Arrestato dopo la caccia all’uomo per evasione

I carabinieri hanno trovato il pregiudicato a Faenza: non era rientrato in carcere a Bologna dopo un permesso. Manette anche per una fuga dai domicliari

Operazioni dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Faenza, negli ultimi giorni, hanno effettuato due arresti per evasione. Il primo è avvenuto nella giornata di venerdì quando i militari della Stazione di Faenza hanno arrestato un pluripregiudicato maggiorenne di nazionalità marocchina, da tempo ristretto in regime di semi-libertà presso il carcere di Bologna. Usufruendo di un permesso il giovane ha fatto perdere le proprie tracce senza fare ritorno alla casa circondariale. Sono quindi iniziate le ricerche e grazie a una precisa attività info-investigativa, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo presso un appartamento del centro Manfredi. I militari sono così riusciti a catturare il fuggitivo e riconsegnarlo alla giustizia. L’uomo è stato quindi trattenuto in camera di sicurezza per poi essere messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ne ha disposto, nuovamente, il trasferimento presso il carcere di Bologna.

Nel corso della nottata tra venerdì e sabato invece i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno rintracciato e arrestato un noto pregiudicato italiano evaso dal regime degli arresti domiciliari che, senza autorizzazione o giustificato motivo, si era allontanato dalla propria abitazione. L’attività è scattata quando i carabinieri, impegnati nei soliti servizi notturni di controllo del territorio, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo. Al momento de controllo però l’uomo non è stato trovato presente. Anche in questo caso sono scattate immediatamente le ricerche e grazie al coordinamento delle pattuglie presenti sul territorio, da parte della centrale operativa. Qualche ora dopo è stato rintracciato. Anche per lui sono scattate le manette e dopo le formalità previste è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che ne ha convalidato l’arresto e ne ha disposto nuovamente la detenzione domiciliare.

