Arrestato latitante da oltre 20 anni: aveva ucciso un uomo a Ravenna

Ravenna, 3 luglio 2025 – È stato arrestato a Valona, in Albania, un cittadino albanese latitante da oltre vent'anni, condannato in Italia a 12 anni di reclusione per omicidio. L'uomo, all'epoca dei fatti minorenne, nella notte del 9 febbraio 2000 a Ravenna aveva accoltellato un connazionale al culmine di una lite, provocandone la morte.

La condanna, divenuta definitiva nel luglio 2004 con sentenza della Corte d'Appello di Bologna, non era mai stata scontata a causa della fuga del responsabile, resosi irreperibile per oltre due decenni. Determinante per la cattura la cooperazione internazionale tra le autorità italiane e albanesi.

L'arresto è avvenuto nel pomeriggio del 1 luglio, nell'ambito dell'operazione "Obiettivo", grazie al lavoro congiunto della Squadra Mobile di Ravenna, della Direzione di Valona, dell'Interpol di Tirana e della Forza Operazionale della Polizia albanese. A coordinare l'operazione il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, attraverso la 2^ Divisione e l'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza in Albania, in sinergia con la sede centrale di Interpol a Lione.