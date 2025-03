Arrestato migrante appena sbarcato. Era stato condannato per rapina

Un trentenne originario del Gambia è stato arrestato dalla polizia nella tarda mattina di domenica a Marina di Ravenna poiché destinatario di un ordine di carcerazione a causa di una condanna per rapina.

L’uomo era appena sbarcato insieme ad altri 70 migranti dalla nave ong Humanity 1, attraccata alla banchina della Fabbrica Vecchia. Durante le operazioni di identificazione degli stranieri, però, è emerso che il trentenne era destinatario di un’espulsione emessa dalla Germania nel gennaio scorso con annesso divieto di reingresso. È stato arrestato dalla Squadra Mobile della questura di Ravenna sulla scorta di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti dalla Procura di Firenze nel 2023. In particolare, lo straniero dovrà scontare un anno e tre mesi di reclusione in ragione di una condanna definitiva per rapina. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Ravenna.

Tra le persone arrivate domenica a bordo della nave ong Humanity 1 c’erano 20 minori di cui 16 non accompagnati, 9 donne, di cui 6 sole e 3 nuclei familiari. Si tratta perlopiù di migranti provenienti dall’Eritrea (59) e dall’Etiopia (9); mentre i restanti sono originari di diversi Paesi dell’Africa centrale tra cui il Gambia.