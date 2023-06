Arrestato per evasione

Avrebbe dovuto restarsene ai domiciliari, là dove il giudice aveva deciso che rimanesse in attesa del processo che lo vede imputato per il tentato stupro di una 25enne residente a Imola. E invece i carabinieri della locale Stazione lo hanno sorpreso in bici vicino a casa sua a Lugo. Per questo giovedì pomeriggio il giovane - un 30enne del posto - è stato arrestato con l’accusa di evasione. I militari lo hanno sorpreso verso le 14. Secondo quanto spiegato dal ragazzo, difeso dall’avvocato Alessandra Venturi, lui voleva andare a fare la spesa visto che la familiare con cui abita, non si sentiva bene. E allora è dovuto andare prima a fare bancomat dato che il supermercato più vicino, a causa dell’alluvione non ha ora la disponibilità del circuito pos e può solo ricevere contanti, come attestato da un cartello all’ingresso. Una perdita di tempo che ha contribuito a farlo scoprire. Di fatto, contanti o meno, lui fuori casa non ci poteva stare: arresto inevitabile e, come tale, convalidato ieri mattina dal giudice Cosimo Pedullà. La richiesta di misura cautelare (i domiciliari) è stata invece respinta e il giovane è tornato ai domiciliari ai quali già era sottoposto. Il giudice ha però disposto la trasmissione degli atti al collega che si era occupato della misura cautelare e che ora dovrà decidere su un eventuale inasprimento della restrizione (il carcere).

Il 30enne era stato arrestato sempre dai carabinieri lughesi a inizio gennaio con l’accusa di avere provato ad abusare della 25enne all’autostazione e di averle rapinato il cellulare per impedirle di chiamare aiuto.