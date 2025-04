Arresto convalidato: e ora rischia un inasprimento della misura

Il giudice Piervittorio Farinella ieri mattina ha convalidato l’arresto. E, dato che siamo al cospetto di una evasione dai domiciliari, non ha applicato alcuna misura restrittiva. Il giovane è quindi tornato ai domiciliari dove già si trovava. Con una incognita sulla testa però: gli atti sono stati notificati al gip Janos Barlotti, lo stesso che aveva emesso una ordinanza restrittiva per violenza sessuale e che quindi potrebbe decidere per un inasprimento della misura cautelare.

Si è chiusa così la convalida per l’arresto dell’operaio 32enne bloccato nel primo pomeriggio di martedì dalla polizia per evasione. In aula davanti al viceprocuratore onorario Simona Bandini, il giovane, difeso dall’avvocato Silvia Ceroni, ha detto di essere uscito perché preoccupato per la compagna. Era finito ai domiciliari con l’accusa di avare abusato il 7 aprile scorso di una imprenditrice ultra-40enne spingendola da tergo contro l’androne di un palazzo del centro. La donna, dopo l’iniziale smarrimento, aveva reagito spingendo fuori il sospettato e chiudendogli la porta in faccia.