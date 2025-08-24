Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo RomagnaCosa è successoArrigo SacchiLabubuAgguato a BolognaMattia Zaccagni figli
Acquista il giornale
CronacaArrigo Sacchi: "Disastro maltempo, mai visto niente di simile. Danni alla casa, pini sradicati: sono fortunato ad essere vivo”
24 ago 2025
ROBERTO ROMIN
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Arrigo Sacchi: "Disastro maltempo, mai visto niente di simile. Danni alla casa, pini sradicati: sono fortunato ad essere vivo”

Arrigo Sacchi: "Disastro maltempo, mai visto niente di simile. Danni alla casa, pini sradicati: sono fortunato ad essere vivo”

Tra le abitazioni pesantemente danneggiate dai pini caduti a seguito del nubifragio che ha colpito Milano Marittima c’è anche quella dell’ex allenatore e ct della Nazionale: “Evento traumatico senza precedenti”

Arrigo Sacchi: "Disastro maltempo, mai visto niente di simile. Danni alla casa, pini sradicati: sono fortunato ad essere vivo”
Per approfondire:

Milano Marittima (Ravenna), 24 agosto 2025 – “Un vero disastro, non ho memoria di un evento del genere”. C’è anche la casa di Arrigo Sacchi (video), prospiciente la pineta, fra quelle pesantemente danneggiate dal nubifragio che si è abbattuto l’altra notte, fra le 4 e le 4.40, a Milano Marittima (video). L’ex ct azzurro, che risiede nella frazione cervese, dove la famiglia gestisce da tempo una struttura ricettiva, ha dovuto fare i conti con un evento atmosferico estremo, paragonabile a quello del 2019, anche se, in occasione di quella tromba d’aria, ad essere danneggiati furono soprattutto la pineta e alcuni stabilimenti balneari.

Arrigo Sacchi in strada a Milano Marittima: la sua casa è stata pesantemente danneggiata dai pjini caduti a seguito del maltempo che si è scatenato in Romagna
Arrigo Sacchi in strada a Milano Marittima: la sua casa è stata pesantemente danneggiata dai pini caduti a seguito del maltempo che si è scatenato in Romagna

L’altra notte invece, decine e decine di pini sono crollati su case e auto in sosta (foto), in un’area residenziale abbastanza ampia di Milano Marittima, fra la Dodicesima e la Prima traversa, da nord verso sud.Stamattina, mentre i Vigili del fuoco lavoravano alacremente per mettere in sicurezza tutta la zona nel più breve tempo possibile, ai residenti è toccata la prima stima dei danni, che è parsa notevole.

Approfondisci:

Cosa è successo oggi in Romagna: grandine e vento a 120 km orari. L’esperto spiega l’evento eccezionale

Cosa è successo oggi in Romagna: grandine e vento a 120 km orari. L’esperto spiega l’evento eccezionale

Come tanti altri, anche l’ex ct azzurro è sceso in strada per documentare i danni subiti alla propria abitazione, a quelle dei vicini e per scambiare qualche considerazione con i passanti e con gli stessi vicini di casa. Sacchi, apparso in forma, con tuta grigia e maglietta bianca, accompagnato dalla moglie Giovanna e dai famigliari, dalla strada, ha anche scattato qualche fotografia ai pini (3 o 4) che, causando danni, si sono sradicati dal terreno, come del resto è avvenuto per quelli degli altri.

Arrigo Sacchi: "Disastro maltempo, mai visto niente di simile. Danni alla casa, pini sradicati: sono fortunato ad essere vivo”

"Stanotte – ha commentato Sacchi, rammaricandosi anche per il ko del Milan in campionato contro la Cremonese – non mi sono accorto di niente, anche perché dormivo. Tuttavia, al mio risveglio, vedendo tutto quello che è successo nella notte qui a Milano Marittima, mi ritengo decisamente fortunato se sono ancora vivo. È stato un evento traumatico senza precedenti. Non mai visto un disastro di queste proporzioni vicino alle case. Sapevo che i pini avevano radici superficiali, ma, vederli così sradicati dal terreno, in maniera tanto ‘facile’, è qualcosa di inquietante”.

Arrigo Sacchi: "Disastro maltempo, mai visto niente di simile. Danni alla casa, pini sradicati: sono fortunato ad essere vivo”
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata