Arrigo Sacchi, il docufilm

Appuntamento lunedì 24 aprile alle 20.45 all’auditorium ‘Corelli’ in vicolo Belletti 2 a Fusignano, per la proiezione del docufilm ‘Arrigo Sacchi: la favola di un visionario’. Saranno presenti lo stesso Arrigo Sacchi e il regista Nevio Casadio.

Arrigo Sacchi è uno degli allenatori più proficui e noti degli ultimi cinquant’anni. Nato a Fusignano il primo aprile 1946, dopo gli inizi tra Cesena, Rimini e Parma, passa al Milan nel 1987, voluto dal presidente Silvio Berlusconi. Alla guida dei rossoneri vince tutto, in Italia e in Europa, imponendo la sua squadra come un modello a livello globale. Viene nominato ct della nazionale italiana nel 1991: con gli Azzurri raggiunge la finale mondiale Usa ’94, persa sfortunatamente contro il Brasile ai calci di rigore.

Ingresso libero, con prenotazione consigliata (entro le 13 di oggi), contattando l’Ufficio Cultura allo 0545.955665, o l’Urp allo 0545.955668.