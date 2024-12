Arriva Giovannini a Riolo Terme

Da lunedì 9 dicembre il dottor Eugenio Giovannini, titolare di zona carente, prenderà servizio a Riolo Terme come medico di medicina generale e farà ambulatorio nella Casa della comunità, in via Tarlombani, 10. Sostituirà il dottor Rosario Della Corte, che cesserà l’attività.

I cittadini seguiti da Della Corte possono cambiare medico tramite il fascicolo elettronico, via mail a sportellounico.fa@auslromagna.it (inviando il modulo compilato scaricabile su https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls) o di persona a uno sportello Cup.