Arriva il Cas agli alluvionati sfollati. Ancora 500 le famiglie fuori casa

Parte finalmente l’erogazione del Cas, il contributo di autonoma sistemazione, per tutti coloro che l’hanno richiesto dopo aver dovuto trascorrere una o più notti fuori casa a causa dell’alluvione di maggio. I fondi sono arrivati all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, secondo quanto scrive l’ente, e saranno versati agli Iban indicati dai cittadini in fase di presentazione della domanda a partire dalla prossima settimana. Sono arrivate 2.604 domande, di cui il 96% ritenute valide e trasmesse alla Regione per richiedere i fondi necessari al ristoro dei richiedenti. In totale sono oltre 1 milione e 800mila euro complessivi solo per i primi tre mesi. Ci sono inoltre 500 famiglie ancora fuori casa, alle quali arriverà un altro bonifico in futuro.

Il pagamento in arrivo a breve infatti riguarda solo i primi tre mesi dall’emergenza: maggio, giugno e luglio. La cifra è stata quantificata in base ai giorni effettivi di assenza dalla propria abitazione. Il pagamento è relativo ai primi tre mesi dall’emergenza, maggio, giugno e luglio dunque, ed è quantificato in base ai giorni effettivi di assenza dalla propria abitazione. Infatti era (ed è) obbligatorio comunicare il rientro in casa entro 5 giorni, per consentire agli uffici di calcolare correttamente il contributo.

A seguito dei primi controlli effettuati sono emerse alcune anomalie, in corso di verifica; e l’Unione invita chi non avesse ancora effettuato la comunicazione di rientro a provvedere subito scrivendo all’indirizzo [email protected] o [email protected] indicando codice fiscale, nominativo del richiedente e data di rientro.

Tornando ai bonifici per i primi tre mesi, il loro arrivo ai cittadini è previsto intorno a metà ottobre, mentre i successivi pagamenti per chi è ancora fuori casa saranno erogati sempre con periodicità trimestrale e riguarderanno quindi agosto, settembre e ottobre. Info: [email protected].