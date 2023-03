Arriva il Circo Paniko: arte e divertimento

Tutti pronti ad accogliere a Lugo l’Abracabaret del circo Paniko, il circo contemporaneo che da anni gira l’Italia intera offrendo uno spettacolo a metà fra drammaturgia e arte circense. Dal 1° al 10 aprile, il tendone si aprirà all’interno del Pavaglione. I 15 artisti che accoglieranno il pubblico, metteranno in scena "Abracabaret", spettacolo di oltre un’ora che, spiega Luigi Mosso, musicista e membro del collettivo che dà vita al circo, "riguarda la magia distopica del ritrovarsi ed esprimersi di nuovo di fronte ad un pubblico dopo la lunga parentesi in cui non è stato possibile farlo. Gli interpreti che si sono già esibiti nello stesso spettacolo, a gennaio in Sardegna, sottolineeranno l’imbarazzo ed il senso di estraniamento che la situazione impone". Attorno si muoveranno, quali elementi di connessione con il circo tradizionale, clown, acrobati e musicisti. "Il nostro collettivo è formato da persone, artisti, che vogliono condividere questa esperienza in cui tutti, in modo orizzontale, collaborano. E’ una attività che ripaga dal punto di vista professionale. Meno – continua Mosso – da quello economico visto che la sostenibilità è complicata. Sul fronte dell’espressione artistica l’esperienza del circo Paniko è l’esempio di come le persone, se fanno il lavoro che amano, riescono a dare il meglio". L’ingresso allo spettacolo non prevede il pagamento di un biglietto ma di una offerta "libera e consapevole" da versare nel momento in cui si esce, non prima.

Per prenotare il posto a sedere occorre invece telefonare, senza l’interfaccia dei social o di altri canali. "L’impatto sociale del nostro spettacolo è molto importante – sottolinea Mosso. "Sotto al tendone si riuniscono tutti, dai bambini agli anziani, passando dagli adulti. Solitamente noi ci fermiamo nelle località per un periodo più lungo, di 20 giorni. In quei casi riusciamo organizzare anche dei matineé per le scuole, o dei laboratori per i bambini". L’aspetto pedagogico legato allo spettacolo è stato sottolineato dal vice sindaco di Lugo, Pasquale Montalti e dal sindaco, Davide Ranalli. "Con l’arrivo di Circo Paniko intendiamo dare vita ad una serie di iniziative che dalla primaveraestate arriveranno fino all’autunno inoltrato – ha precisato il primo cittadino. "Questo per noi, dopo la pandemia, è un anno molto rilevante visto che abbiamo deciso di aprire il calendario anche ad altre forme di spettacolo in cui gli elementi che emergono sono qualità e accessibilità". Lo spettacolo del debutto è fissato per le 16,30 di sabato 1° aprile. Le repliche dei giorni successivi seguiranno orari variabili reperibili sulla pagina facebook e instagram di CircoPaniko. Le prenotazioni vanno fatte chiamando il numero 333 6298118.

Monia Savioli