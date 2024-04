Arriva il ministro della Giustizia. Venerdì Nordio alla sala Corelli

Compie 10 anni il Master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia "Filippo Sgubbi" organizzato nel Campus di Ravenna dall’Università di Bologna, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e con Confindustria Romagna. venerdì, presso la sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna, verranno consegnati i diplomi della nona edizione (anno accademico 2022-2023) nel corso di una manifestazione che vedrà, a partire dalle ore 17, la partecipazione del Ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio che terrà una Lectio magistralis sul tema del diritto penale e la legalità di impresa.

Tornando al Master, l’iniziativa - affidata per il primo mano a Filippo Sgubbi e poi a Luigi Stortoni, e ora nelle mani di Désirée Fondaroli, ordinario di diritto penale nell’Università di Bologna – prevede oltre ai saluti istituzionali, gli interventi degli imprenditori: Guido Ottolenghi, amministratore delegato di Pir; Riccardo Sabadini, presidente di Sapir; Giannantonio Mingozzi, presidente di Tcr; Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque - Società delle Fonti; Carlo Dalmonte, presidente di CAVIRO Extra; Marco Ciscato, Presidente di Maps. "Il nostro obiettivo – spiega la direttrice del Master Désirée Fondaroli – è quello di festeggiare la decima edizione del Master alla presenza delle imprese che lo rendono una esperienza importante grazie ai tirocinii e ai project work e che spesso assumono o danno lavoro di consulenza ai ragazzi sia in materia di legge 231 sulla responsabilità d’impresa sia su tematiche specifiche e inerenti la responsabilità penale". In chiusura, a partire dalle 17, la lectio magistralis del ministro della Giustizia Carlo Nordio sui temi del diritto penale e della legalità d’impresa.

Giorgio Costa