Arriva il pollo fritto di Kfc: "Si cerca personale"

Ravenna, 29 agosto 2024 – Grande attesa anche per la prossima apertura del primo Kfc di Ravenna, che arriverà nella zona ristorazione del centro Esp, tra le pizzerie ‘Bella mia’ e ‘Mozzarella e basilico’. Kfc, la cui sigla sta per ‘Kentuchy fried chicken’, è specializzato nella preparazione di pollo fritto e rappresenta la seconda catena di ristoranti più grande al mondo dopo McDonald’s. I primi annunci di ricerca personale per un nuovo punto vendita a Ravenna sono comparsi lo scorso maggio con la richiesta di 24 dipendenti tra cui 10 cuochi, 3 team leader, e 10 membri del team. Inizialmente sembrava che il ristorante sarebbe sorto nel centro storico e invece arriva all’Esp. Le candidature sono attualmente aperte e si chiuderanno a dicembre, è dunque possibile che il colosso del fast food andrà ad arricchire le proposte gastronomiche del centro commerciale di via Bussato con l’inizio del nuovo anno. Sempre nell’area ristorazione si attende la probabile riapertura di ‘Pani Cunzatu’, che vende prodotti di rosticceria tipica siciliana, chiuso dall’1 luglio.

Anche nella galleria dei negozi sono diversi i cambiamenti in corso: Deichmann riaprirà a breve con locali rinnovati, mentre Intimissimi si è trasferito accanto a Kiko e lo storico negozio Benetton chiuderà a breve per cessata attività. Alcuni spazi sono rimasti vuoti dopo la chiusura delle attività commerciali che ospitavano come ad esempio Moreno, Colors&Beauty, Amici di Casa, Maisons du Monde. Molti infine i punti vendita alla ricerca di nuovi stagisti o dipendenti con esperienza varia e contratti che vanno dal full time al part time: Timberland, Tezenis, Lava e cuce, Game stop, Vittorio estetica e benessere, Portobello sono solo alcune delle vetrine che hanno esposto il cartello ‘Cercasi personale’. In vista di questi cambiamenti si può dire che nel prossimo anno il centro commerciale Esp avrà un’offerta piuttosto rinnovata.

v.b.