Arriva il progetto ’Level-up!’ per chi non studia e non lavora

Il Comune di Ravenna, in partenariato con un’ampia rete di soggetti che sul territorio si rivolgono a alle giovani generazioni, lancia il progetto ’Level-up!’, grazie alla convezione con Anci (Associazione nazionale comuni italiani) a seguito dell’avviso pubblico ’Link! Connettiamo i giovani al futuro’, finanziato dall’incremento del Fondo per le Politiche giovanili 2021.

’Level-up!’ si rivolge a giovani tra i 16 e i 35 anni che non lavorano e non studiano, ma intendono attivarsi per un percorso di crescita personale, con una prima fase di raccolta di adesioni, entro venerdì 31 gennaio, tramite il form online www.comune.ra.it/servizi-online/form-iscrizione-level-up.

Il progetto si struttura in fasi successive di formazione e accompagnamento per approfondire attività di interesse o provare nuove esperienze, seguiti passo passo da professionisti in grado di sostenere i partecipanti in ogni tappa, anche per orientarli nelle scelte future.

’Level-up!’ prevede anche l’ottenimento di bonus fino a 1.200 euro a chi si attiva per l’intero percorso diviso in tre fasi.