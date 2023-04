Arriva il quinto defibrillatore

Nuovo defibrillatore a Casola Valsenio. Si tiene oggi alle ore 14, in via Primo Maggio nel cuore della zona artigianale in località Valsenio, la cerimonia di inaugurazione del posizionamento del quinto dispositivo salvavita in area casolana. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del tessuto commerciale, artigianale ed agricolo della zona ed i tanti volontari dell’associazione Comitato di Gemellaggio Casola Valsenio. Tra questi anche un gruppo di operatori del 118. L’acquisto del defibrillatore ha visto il contributo della Bcc.