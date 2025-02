Arriva il servizio mensa. Sarà attivo da lunedì per gli studenti universitari

L’università di Ravenna ha un nuovo servizio che nasce dalla collaborazione tra l’ente di formazione Engim Emilia Romagna e la Fondazione Flaminia. Dal 3 marzo sarà attivo un servizio di ristorazione dedicato agli studenti del campus e degli istituti di alta formazione artistica e musicale. Il punto ristoro negli spazi del Giardino Rasponi o delle Erbe dimenticate in via Guerrini, a pochi passi da piazza Kennedy, diventa un punto di riferimento e di aggregazione dove sarà possibile ritirare il pasto preparato dagli studenti dell’Engim.

Ogni giorno potranno essere venduti a prezzi calmierati almeno duecento pasti per la comunità universitaria ravennate, ci saranno diverse opzioni, ma il pasto più ‘caro’ costerà 5 euro. Inoltre a breve verrà aperto in via Punta Stilo, dove è la sede dell’ente di formazione, un ulteriore punto di ristorazione, sempre per studenti, all’interno del ristorante didattico Ubuntu. I pasti saranno preparati dagli studenti dell’Engim nell’ambito delle attività didattiche dell’istituto.

"Questo servizio - ha spiegato ieri la presidente di Flaminia Mirella Falconi, in occasione della firma dell’accordo - nasce da una continua richiesta da parte degli iscritti di creare un servizio mensa nella sede di Ravenna, dove non era ancora presente. Ma è un progetto che si propone anche di sviluppare i rapporti tra gli studenti delle due realtà. Sarà un punto ristoro, di aggregazione e di incontro e se il tempo è bello i pasti potranno essere consumati nel Giardino delle erbe dimenticate. Da anni lavoriamo per migliorare la permanenza degli studenti a Ravenna, la cui presenza rappresenta un indubbio arricchimento culturale e un valore sociale ed economico per tutto il territorio. L’accordo firmato è un ulteriore passo in questa direzione".

L’iniziativa infatti si inserisce nel programma di interventi a sostegno degli iscritti al campus ravennate e dei servizi a loro dedicati promosso da Flaminia, ma rispecchia anche il modello innovativo di formazione sul campo di Engim, nel quale l’istruzione si integra con esperienze pratiche in contesti reali. "I nostri ragazzi - ha detto Rina Giorgietti, direttrice di Engim - prepareranno i pasti che poi verranno venduti qui in via Rasponi, crediamo in questa realtà e la collaborazione con Flaminia rappresenta una importante opportunità per valorizzare la formazione professionale come strumento concreto di crescita e inclusione".

Alla firma dell’accordo, ieri, erano presenti anche il nuovo direttore del campus, Luca Cipriani, il presidente del consiglio comunale, Massimo Cameliani e il sindaco facente funzione, Fabio Sbaraglia. ‘Ravenna - ha sottolineato Sbaraglia - deve continuare a lavorare per essere sempre più una città universitaria. Questo deve essere un luogo di socialità e mi auguro diventi uno stimolo anche per altre realtà e per nuove proposte’. Gli studenti potranno prenotare i pasti attraverso un’app a cui si accede anche dal sito di Engim.