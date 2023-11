‘Arriva il treno’, mostra e conferenza nei 160 anni della ferrovia

Il 24 agosto 1863 veniva inaugurata la tratta ferroviaria Castel Bolognese-Lugo-Ravenna: un passo nella modernità che ha cambiato per sempre la geografia del Comune, con conseguenze significative dal punto di vista economico e sociale. Per celebrare i 160 anni di questo evento, Biblioteca Trisi e Associazione Arriva il treno! presentano la mostra ‘Arriva il treno! 160 anni dall’arrivo della ferrovia a Lugo’, che aprirà sabato 2 dicembre alle 9.45 in biblioteca. Foto, documenti, cimeli e un plastico della stazione di Lugo, provenienti da collezioni private, dall’archivio storico comunale e dalla biblioteca illustreranno il legame tra Lugo e la sua tratta ferroviaria. La conferenza inaugurale si svolgerà sempre sabato mattina in sala Codazzi. Dopo i saluti del sindaco Davide Ranalli e dell’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati interverrà il presidente dell’associazione ‘Arriva il treno!’, Francesco Fortezza. A seguire Giovanni Tampieri, descriverà l’impatto urbanistico e sociale della ferrovia a Lugo, dall’inaugurazione nel 1863 agli anni ‘80, attraverso aneddoti e curiosità legate alla storia di costume. L’ex sindaco Maurizio Roi, affronterà il tema dell’impatto economico della ferrovia per Lugo, nel passato e nel presente. A chiusura della mattinata Marco Callini, curatore della mostra, parlerà degli sviluppi e prospettive di rilancio del trasporto ferroviario a Lugo, accompagnando il pubblico a visitare la mostra. La mostra resterà aperta fino al 13 gennaio negli orari della biblioteca.

Alla mostra sono associati eventi per le famiglie, che si svolgono gratuitamente in biblioteca: ‘Un treno di storie’, letture per bambini da 8 a 10 anni martedì 12 dicembre alle 17; ‘La freccia azzurra’, proiezione del film d’animazione di Enzo d’Alò ispirato al romanzo di Gianni Rodari, per bambini dai 6 anni, giovedì 21 dicembre alle 17.