Arriva il viceministro Rixi per controllare i lavori al porto

Il programma di visite del viceministro ai Trasporti nelle Autorità Portuali del Paese fa tappa anche a Ravenna. Edoardo Rixi sarà in città mercoledì 5 marzo per incontrare operatori e istituzioni. Sarà l’occasione per sottoporgli l’argomento di cui più si è discusso nelle scorse settimane e cioè il declassamento della Dogana di Ravenna. Sul tavolo, oltre allo stato di avanzamento dei lavori dell’hub portuale, numerosi i temi in discussione. Daniele Rossi è appena stato nominato commissario straordinario, ma chi sarà il presidente dell’Autorità di sistema? Rixi ha affermato in più occasioni di voler condividere la scelta con i territori per poter arrivare a decisioni ponderate. Vi è, poi, il dibattito sulla riforma del settore portuale, di cui il ministro del Mare, Nello Musumeci, ha presentato le linee guida a fine 2024. Altri dossier riguardano le concessioni e la transizione energetica, con gli armatori che denunciano la mancanza di infrastrutture. Ma a Ravenna l’hub realizzato da Pir ed Edison è in grado di rifornire di Gnl le navi di nuova generazione.