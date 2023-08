Arriva la motonave dei ’cuori rotti’ Giovani artisti in ascesa all’Hana-Bi

Sbarca una motonave tutta speciale questa sera alle 21 all’Hana-Bi, in viale delle Nazioni, a Marina di Ravenna. Sulla ’Motonave cuori rotti’ viaggiano infatti Sexìle, Edo, Fluente, Prim, Ceneri, artisti che si esibiranno questa sera gratuitamente (seguirà il dj set a cura di Party Marty). All’Hana-Bi sarà una serata che assomiglia a un piccolo festival, dedicata a cinque artisti italiani giovanissimi (il più “vecchio” ha 24 anni) quali Ceneri (foto), Prim, Fluente, Edo e Sexìle. Il dj set aftershow è affidato a Party Marty. Irene Ciol, in arte Ceneri, è una cantautrice friulana classe 2000. Il 20 maggio 2022 è uscitoil suo primo Ep “Nello spazio che resta”, seguito dall’Ep “Nelle teste degli altri”. Prim è la modenese Irene Pignatti, nata nel 1999. Cresciuta con i Beatles e la musica pop, Irene dà vita al suo progetto solista “Prim” nel 2020, anno in cui pubblica il suo primo singolo auto-prodotto “Cheap Wine”. Nel 2022 esce il primo LP “when monday comes”; lo stesso anno partecipa alla sedicesima edizione di XFactor Italia. Il suo ultimo singolo è “Porn Magazines”. Sofia Briscese, in arte Fluente, 22 anni, nasce in Basilicata, Venosa. Ad aprile 2023 esce il suo primo singolo “chepiange”; in giugno tocca al singolo “coseporno”. Edoardo Braghin, Edo, nasce ad Adria nel 2000. La sua musica è a metà tra tra una canzone di Lucio Dalla e un quadro di Magritte. Sexìle è il nome d’arte di Cecilia Versari. La 18enne nel 2022 partecipa alla sessione di mixaggio e mastering dell’ultimo album dei Verdena, “Volevo Magia”. Il suo primo singolo è “Senza Prime”.