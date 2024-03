Arriva la nuova tariffa turistica. Altre modifiche dopo le polemiche. Tutti i parcheggi saranno disponibili

Ci siamo, tra poco entrerà in vigore la nuova tariffa turistica. Si parte l’8 aprile (non il 2, come ipotizzato a fine febbraio, anche se il cambiamento è minimo) nella ’zpru’, ovvero fuori dalla ztl. Nel cuore del centro la sperimentazione verrà avviata dal 1 luglio.

Quando a fine febbraio uscì la prima delibera che sanciva il cambiamento nelle tariffe di parcheggio per i turisti si alzò un polverone riguardanti diversi aspetti tecnici quali i parcheggi esclusi dalla tariffa. Ora, dopo nuove consultazioni con le associazioni di categoria, è stato stabilito che solo le aree di sosta con la sbarra (piazza Baracca, via Bezzi, via Guidarelli, via de Gasperi) resteranno escluse dalla tariffa in centro: i turisti, diversamente da quanto stabilito in un primo momento, potranno lasciare l’auto anche nell’area centrale di piazza Mameli, in largo Firenze, piazzetta Ragazzini, via Castel San Pietro Terme da porta Ravegnana via Renato Serra, piazza Duomo e piazzale G. B. Rossi. Lo stesso vale ovviamente per piazzale Segurini, inserita nella prima delibera di febbraio "per errore", secondo quanto già dichiarato dal Comune dopo le prime polemiche. Due mesi fa era stato stabilito di mettere tutti questi parcheggi a disposizione solo di coloro con abbonamento giornaliero, invece saranno fruibili per tutti i turisti, anche con abbonamento.

Facciamo ordine partendo dai prezzi. Finora i turisti potevano parcheggiare in centro per una settimana pagando una tariffa unica di 2 euro. Ora si passa a 5 euro al giorno oppure agli abbonamenti, che le strutture ricettive potranno acquistare e ’far girare’ da un cliente all’altro inserendo i nominativi su un apposito portale. I b&b potranno acquistare fino a 100 abbonamenti, r&b e rta fino a 200, gli hotel con meno di 40 camere fino a 300 e quelli con oltre 40 camere fino a 400. L’annuale costa 330 euro, il semestrale 200, il trimestrale 125 e il mensile 50.

C’è poi la questione della ztl, dove occorre fare un distinguo. "Per le strutture fuori ztl la tariffa turistica per la sosta non consente ingresso e transito in ztl – spiega l’assessore Gianandrea Baroncini, che ha lavorato alla novità assieme al collega Giacomo Costantini –. Per le strutture in ztl la tariffa turistica per la sosta consentirà ingresso e transito in ztl per scarico bagagli, ma non la sosta". Si potrà parcheggiare insomma solo nelle righe blu del centro fuori dalla ztl.

I lidi per ora restano fuori: solo in futuro, dopo la fine della sperimentazione (che termina il 31 dicembre) si valuterà se includerli o meno.

"Resta ferma e confermata la traiettoria dell’adeguamento costi e della digitalizzazione attraverso gli abbonamenti e il nuovo portale, che ci consentirà durante la sperimentazione di raccogliere dati utili alle riflessioni per i prossimi anni – prosegue Baroncini –. Gli altri aggiustamenti già annunciati consentono di accompagnare la transizione al nuovo sistema cercando di farne un obiettivo condiviso".

