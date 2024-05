Arriva la scrittrice. Cathy La Torre

Oggi al Mercato Coperto alle 18.30 la scrittrice e attivista per i diritti umani e civili Cathy La Torre presenta il suo libro ’Non è normale - Se è violenza non è amore. È reato’. Si tratta della prima ospite di ’Flamingo Talks’, la rassegna di eventi che unisce parole, cultura e creatività. Quest’anno la rassegna ospiterà tre grandi autrici: dopo La Torre, arriveranno il 25 giugno Donata Columbro e il 12 settembre Vera Gheno. Le autrici saranno ospitate nel giardino di HappyMinds in via Mariani 7. Gli eventi sono gratuiti ma i posti sono limitati: è dunque consigliata l’iscrizione.