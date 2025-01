Arriva l’omaggio al Cardo Gobbo. In programma il 25 e il 26 gennaio

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna la Festa del Cardo Gobbo il 25 e il 26 gennaio. Grande soddisfazione per gli organizzatori e le attività del centro di Cervia dato che, come ha spiegato l’assessore Mirko Boschetti, "eventi di questo tipo riescono a richiamare tanta gente anche fuori dalla stagione turistica". L’evento è organizzato dal Consorzio Cervia Centro e dall’Accademia del Cardo e proprio grazie alla buona partenza, che ha soddisfatto anche le attività enogastronomiche del centro, è stato annunciato dagli organizzatori che "è in programma, per la prima settimana di maggio, un nuovo evento dedicato al re della sfoglia e della Romagna: la Festa del Cappelletto".

Riguardo invece al Cardo Gobbo, piazza Garibaldi sarà il cuore pulsante della manifestazione. Dalle 10.30 alle 21, la piazza si trasformerà in un vivace mercato gastronomico dove i visitatori potranno gustare piatti tipici a base di cardo gobbo. Tra le prelibatezze ci saranno cardi fritti, crostoni con cardo, primi piatti a base di cardo e tante altre specialità, tutte preparate dai talentuosi chef locali. Non solo cibo, ma anche musica. Concerti dal vivo animeranno la piazza, accompagnando i partecipanti in un viaggio sonoro tra le melodie della tradizione romagnola. Il 25 gennaio, alle 15.30 è in programma il concerto con I Pasquaroli di Ponte Pietra, al quale seguirà, alle 16.45, il concerto di Musica Romagnola e balli. Il 26 gennaio, alle 15.30 toccherà a Gli Esodati. In entrambe le giornate, dalle 18.30, sarà possibile vivere un’esperienza unica alla Baita del Cardo, un angolo speciale all’interno dell’evento dove poter gustare un aperitivo con drink e food a base di cardo.

Il Cardo Gobbo è un prodotto raro e pregiato, coltivato in quantità limitate durante i mesi più freddi dell’anno. La sua particolarità risiede nel metodo di coltivazione: interrato sotto la sabbia marina, sviluppa una dolcezza e una croccantezza uniche, eliminando il tipico retrogusto amarognolo del cardo comune. Questo processo lo rende un ingrediente versatile, ideale per numerose preparazioni culinarie. Il Cardo Gobbo continuerà a essere protagonista in città anche dopo la festa di fine gennaio, grazie alle iniziative, circuito gastronomico e corsi di cucina, organizzati dall’Academia del cardo fino a marzo.

Ilaria Bedeschi