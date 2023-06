Arriva ’Una piega per gli alluvionati’ Parrucchieri ed estetiste scendono in campo

Una piega per aiutare gli alluvionati. L’iniziativa, già nota e apprezzata sul territorio per la raccolta di fondi destinati alla ricerca sui tumori, ora torna per sostenere i faentini che hanno perso tutto nelle due tremende alluvioni. L’appuntamento è per domenica 11 giugno per 8 ore, dalle 10 alle 18, nella struttura di Open Space Italia, in via Proventa 1501. Hanno aderito circa 37 parrucchieri e 8 estetiste volontari che quel giorno si metteranno al servizio dei clienti in cambio di un’offerta che andrà ad aiutare gli alluvionati: il minimo è 15 euro per una piega e 7 euro per le mani. L’intero ricavato sarà devoluto sul conto corrente aperto appositamente dal Comune di Faenza dopo la prima alluvione, e che ora raccoglie fondi per tutti coloro che sono stati colpiti anche in seguito.

L’evento, organizzato col patrocinio del Comune di Faenza, vede coinvolti come sponsor Open Space, Confartigianato, Cna Ravenna, Stampe al balzo e Bulzaga.