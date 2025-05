’Arrivano del mare’, mille spettacoli. Un cineconcerto dedicato ai pupi

La giornata del festival di burattini e figure ’Arrivano dal mare’ inizia alle 10 al teatro Rasi di Ravenna con il teatro d’ombra e d’attore di Teatro Gioco Vita e lo spettacolo ’Tutto cambia!’ che conduce i giovani spettatori nel mondo della metamorfosi, attraverso mito, fiabe e scienza.

Alle 11 all’Almagià la Compagnia Granteatrino proporrà ’L’opera di Pulcinella’. Nel frattempo, dalle 10 alle 16, l’area antistante le Artificerie si trasforma in Lido Almagià, grazie al Po River Blu Fest con i workshop ’Advanced design experience’ e diventando un luogo dove sperimentare e giocare per informarsi sull’adattamento al cambiamento climatico. Partecipando ai laboratori progettati dagli studenti del corso di laurea magistrale in Advanced Design dell’Università di Bologna, si potranno vivere due diverse esperienze: Ecotopie-Voci della Piallassa e Coltivare Futuri.

Intanto continua, al Salone Nobile di Palazzo Rasponi, dalle 12.30 alle 14, il convegno sui cinque decenni di ’Arrivano dal Mare,’ con l’attraversamento del decennio 2005-2015, curato da Alfonso Cipolla, critico teatrale, docente universitario e direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare.

Il clou della giornata arriva in testata di Darsena alle 15.15 con lo sbarco anarchico e libero dell’armata di burattini, marionette e musica di ’Arrivano dal mare’, insieme agli spettacoli di strada ’La pianista imprevista’ di Mariangela Martino e ’Katastrofaclown’ di Crazy Animals.

Poi due spettacoli all’Almagià: alle 17 ’Il grande incantesimo’ di Teatro del Drago e alle 18 ’Poem visual’ di Companyia Jordi Bertran. La conclusione della giornata sarà al teatro Rasi dove, al Ridotto alle 19.30, è il misterioso gatto di Schrödinger ad uscire dalla scatola della fisica quantistica in ’Mitzi’s human The Revenge of Schrödinger’s Cat’, di Ariel Doron, mentre alle 21 i Figli d’Arte Cuticchio, in collaborazione con Ravenna Festival, ci racconteranno il loro mondo magico in ’Rapsodia fantastica’ (10 euro, under 28, 5 euro, info 0544-249244).

Il compositore Giacomo Cuticchio, figlio del maestro puparo e cantastorie Mimmo, guiderà al pianoforte un ensemble formato da sax, violoncello, violino e trombone: sarà la sua musica originale la colonna sonora evocativa del film realizzato da Chiara Andrich all’interno del laboratorio artigianale Cuticchio. I pupi sullo schermo si animeranno sotto gli occhi dello spettatore.

Informazioni e prenotazioni 392-6664211-prenotazione@teatrodeldrago.it