Arrivano marciapiedi e alberi in periferia

A partire dal 1967 la sezione strade dell’Ufficio tecnico comunale avviò, su incarico della giunta, un vasto programma di lavori per dotare le strade periferiche di marciapiedi e alberature. Nel 1972 erano stati interessati dai lavori 24 chilometri di strade e nel giro di altri duetre anni il compito sarebbe stato esaurito. La costruzione dei marciapiedi presupponeva la tombinatura dei fossi in cui ancora in quegli anni venivano spesso riversati scarichi fognari. La foto si riferisce al tratto finale di via Filanda Nuova con ancora l’area adiacente alla ferrovia (a destra) adibita a orto.

A cura di Carlo Raggi