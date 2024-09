Arrivano medici e psicologi. Oggi vaccini contro il tetano

Due unità mobili dell’Ausl Romagna saranno presenti a partire da oggi a Traversara di Bagnacavallo. All’interno dei mezzi sanitari, come si legge nella nota dell’Azienda, sarà presente personale medico, infermieristico e uno psicologo. In particolare, poi, oggi dalle 10 alle 15 all’interno dei due mezzi dell’Ausl presenti a Traversara saranno presenti medici della Sanità Pubblica per la somministrazione del vaccino contro il tetano a residenti e volontari senza copertura vaccinale che lo richiederanno.

L’obiettivo è quello di garantire supporto sanitario alla popolazione di Traversara, particolarmente colpita dall’alluvione. Le persone residenti potranno quindi accedere direttamente ai servizi presenti nella frazione per problemi di natura sanitaria.

Nel comunicato si ricorda inoltre che Ausl Romagna, ha attivato, in accordo con la Regione Emilia Romagna, un servizio di supporto psicologico per le persone coinvolte dall’emergenza.

Gli psicologi garantiranno la loro presenza nei diversi centri di accoglienza, allestiti dai comuni nei vari ambiti territoriali.

Inoltre è operativo, per i cittadini colpiti dall’alluvione, il seguente numero telefonico per la Romagna: 334-6265083, attivo tutti i giorni dalle 11 alle 15, a cui risponderanno professionisti psicologi esperti nell’affrontare le situazioni di emergenza. Il servizio è completamente gratuito.