Arrivati 160 agricoltori trentini con escavatori e idrovore

Escavatori, idrovore, badili. E le immancabili mele. Gli agricoltori della Val di Non sono corsi così in aiuto ai loro colleghi della Romagna, travolti dall’alluvione dei giorni scorsi. Sono in tutto 160 gli agricoltori trentini, aderenti al Consorzio Melinda, che hanno raggiunto venerdì Faenza. "Chi coltiva quotidianamente la terra- affermano- sa quanto le condizioni meteo possano essere inclementi, soprattutto con l’avanzare dei cambiamenti climatici". Nelle ore successive alle alluvioni, erano partiti alla volta del faentino gli agricoltori della cooperativa COL di Sporminore, in provincia di Trento, per soccorrere gli apicoltori dell’azienda Zama. Quella stessa impresa, infatti, ogni anno durante la fioritura dei meli fornisce agli agricoltori trentini 220 alveari. Grazie a questo primo esempio, l’intero consorzio Melinda ha pensato a un’iniziativa più strutturata.