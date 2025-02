Arsenii Moon all’Alighieri

La stagione ’Ravenna Musica 2025’ dell’associazione musicale Angelo Mariani si apre con una delle migliori orchestre italiane, nel segno di un talento del pianoforte di caratura internazionale. Il concerto inaugurale è previsto oggi alle 21 sul palco dell’Alighieri: i cinquanta elementi dell’Orchestra Leonore, guidati da Daniele Giorgi, suo fondatore nel 2014 e direttore musicale, affiancheranno il pianista russo Arsenii Moon.

Il programma della serata, realizzata con il sostegno de La Cassa Spa, prevede la sinfonia ’La Primavera’ di Robert Schumann, preceduta, nella prima parte, dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 11 di Fryderyk Chopin. Solista sarà appunto il pianista pietroburghese Arsenii Moon, impostosi all’attenzione internazionale con la vittoria nel 2023 del Concorso pianistico internazionale ’Ferruccio Busoni’ di Bolzano, e del Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato dopo molti anni in quanto richiede il verdetto unanime della giuria. Nato nel 1999 a San Pietroburgo, a dieci anni, nel 2009, ha debuttato alla Filarmonica di San Pietroburgo, per poi tenere il suo primo recital nel 2014 alla Mozarthaus di Vienna.

Chopin scrisse i suoi due Concerti per pianoforte e orchestra tra i diciannove e i vent’anni d’età, intorno al 1830, quando ancora si trovava a Varsavia, benché siano stati pubblicati solo durante il periodo parigino. Resta singolare che nella seconda metà della sua esistenza, dopo aver abbandonato la Polonia, Chopin non abbia più scritto alcun lavoro per pianoforte con accompagnamento d’orchestra. Vicissitudini singolari anche per la sinfonia ’La Primavera’ di Schumann: rappresenta infatti il suo esordio sulla scena sinfonica, quando il compositore aveva ormai già ultimato gran parte della produzione pianistica.

Biglietti da 30 a 50 euro. E’ ancora possibile abbonarsi ai nove concerti della stagione: prezzi dai 32 ai 190 euro a seconda del settore e dell’età.