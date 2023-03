Arte contemporanea Al Mar una mostra per celebrare Burri

Una mostra dedicata ad Alberto Burri in autunno al Mar. A dare la notizia a sorpresa sul Giornale dell’Arte è Bruno Corà, critico d’arte e presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri di Città di Castello dedicata al grande artista italiano. "Ci è stata chiesta qualche decina di opere per una vasta retrospettiva su Alberto Burri al Museo di Ravenna" dichiara. Sarebbe un omaggio importante a un artista che ha sempre avuto un legame particolare con Ravenna, che già conserva una delle sue opere più monumentali, e cioè ‘Grande Ferro R’ nell’area esterna del Pala de André. "È un’ipotesi che stiamo valutando" dice Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura di Palazzo Merlato. Ma il progetto dovrebbe andare in porto entro la fine di quest’anno, quando a Ravenna si terrà anche la nuova edizione della Biennale dedicata al mosaico.

ll Grande Ferro R, una sorta di scultura teatro che Alberto Burri completò nel maggio del 1990, fu pensata appositamente per il complesso di viale Europa ed è perfettamente visibile anche dall’esterno della recinzione grazie anche al suo colore arancione sgargiante. Fu commissionato all’artista da Raul Gardini tramite l’architetto Francesco Moschini, che con la collaborazione dell’architetto Carlo Maria Sadich. L’opera venne fin dall’inizio pensata come parte integrante del monumentale Palazzo delle Arti e dello Sport. Sull’opera negli anni si è discusso e anche polemizzato, soprattutto sulla necessità di una maggiore valorizzazione, magari all’interno di un percorso dedicato al contemporaneo, di cui a Ravenna ci sono diverse tracce anche in altri luoghi all’aperto. Come le opere di Nicola Carrino in piazza Kennedy. Ma del resto anche all’interno dello stesso Pala de André ci sono opere di altri autori contemporanei. Alcuni anni fa venne proposto anche di trasferire l’opera in piazza Kennedy, subito dopo la conclusione dei lavori.

In ogni modo il rapporto con Ravenna Burri lo aveva già inaugurato nel 1988 quando aveva dedicato alla città dei mosaici un ciclo di pitture ispirato alla basilica di San Vitale, dal titolo ‘Neri e San Vitale’.

La mostra al Mar in autunno sarebbe dunque la naturale conferma di un rapporto con l’artista iniziato oltre trenta anni fa.

a.cor.