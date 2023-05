Arte creativa, la mostra

Sabato 13 maggio alle 18 il Circolo fotografico massese aprirà la sede alle opere delle diciassette donne partecipanti al corso di arte creativa condotto da Laura Bubani, in arte Biba, conclusosi il 18 aprile con un’esposizione finale nel giardino della biblioteca comunale ‘Venturini’ in via Aurelio Saffi 4 a Massa Lombarda. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 21 maggio nei seguenti giorni e orari: sabato 13 maggio ore 18-20, domenica 14 maggio ore 10-12, sabato 20 maggio ore 17-19, domenica 21 maggio ore 10-12.