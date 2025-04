Arte e cittadinanza globale. Dialogo col professor Izzo

Alle 18 il professore Francesco Izzo sarà alla libreria Libridine di viale Baracca 91 per discutere di educazione all’arte e alla cittadinanza globale. Nelle scuole è diffusa l’idea che l’arte contribuisca alla formazione, non solo estetica, di adulti e bambini. Tuttavia, l’arte nel corso dei tempi ha veicolato posizioni divergenti rispetto alle convenzioni e alle regole, giungendo a sostenere anche approcci diseducativi. Come coniugare quindi l’arte, da sempre politicamente scorretta, e la cittadinanza globale? L’incontro intende mettere in relazione la complessità delle posizioni, sia in arte sia in educazione alla cittadinanza globale, attraverso un dialogo orientato a configurare nuovi e possibili spazi per coltivare l’immaginazione. È l’ultimo appuntamento con l’edizione 2024-2025 delle ’Giornate da Libridine’, la rassegna culturale ideata dalla Cooperativa San Vitale.