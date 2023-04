Arte e gastronomia Domani prendono il via le Sagre di Primavera

Da domani il borgo medievale di Brisighella si animerà con le tradizionali Sagre di

primavera. Nel giorno di Pasquetta la sagra dei salumi stagionati e del tartufo

marzolino. Si proseguirà il 23 e il 25 aprile con la Festa della Spoja Lorda, che passerà il testimone il 30 aprile e il 7 maggio alla Sagra del Carciofo Moretto. Bancarelle di prodotti tipici e dell’artigianato, stand gastronomico, intrattenimenti musicali e animazioni accoglieranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze gastronomiche tipiche di

Brisighella, dove ogni stagione è caratterizzata da prodotti, sapori, profumi che diventano

protagonisti di sagre e di pietanze prelibate nei ristoranti del territorio. I commercianti e le botteghe artigiane del centro storico rimarranno aperti durante le manifestazioni, mentre i ristoranti e i locali

presenteranno menù speciali con sapori caratteristici del territorio. Per tutte le giornate sarà in funzione anche il trenino panoramico per visitare il borgo e i colli di Brisighella.

Le Sagre si svolgeranno dalle 9 alle 19. Per informazioni: Pro Loco Brisighella - 0546 81166

[email protected] www.brisighella.org. Nei finesettimana di aprile e maggio i musei brisighellesi osserveranno aperture straordinarie. Rocca Manfrediana e Torre dell’Orologio: festivi e prefestivi (compresi lunedì 24 aprile e lunedì 1° maggio): 10-12:30, 14:30-18. Sagre di primavera (10 – 23 – 25 - 30 aprile, 7 maggio): orario continuato 10-18; martedì 11 aprile 14:30 -18. Il Museo Civico G. Ugonia: festivi e prefestivi 10-12:30, 15-18; sagre di primavera: orario continuato 10:30 -18. Al Museo Ugonia è prorogata fino a domenica 16 aprile la mostra “Storie giorno dopo giorno” di Maurizio Pilò.