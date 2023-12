Arte e musica: gli eventi. Burri al Mar e i gospel

Le feste di Natale posso essere l’occasione per riscoprire l’arte. ’L’oro di Alberto Burri’ accompagna infatti il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna anche durante le festività natalizie. Fino al 14 gennaio 2024 la mostra BurriRavennaOro che ripercorre la storia dell’intenso rapporto che Burri, dalla fine degli anni Ottanta, ha intrattenuto con Ravenna concependo diversi cicli di opere ispirate alla storia e alla cultura artistica della città.

In programma sono previsti una serie di visite guidate rivolte agli adulti sia ai più piccoli, a cui il pubblico può prenotarsi direttamente dal sito mar.comune.ravenna.it e www.visitravenna.it.

E’ possibile approfondire con gli esperti museali la poetica del maestro umbro per proseguire con la visita alla Collezione di Mosaici Contemporanei. Al termine del tour i partecipanti potranno proseguire, in autonomia, la visita della Pinacoteca e alle altre mostre in corso al museo: La Memoria Fisica della Materia, Ettore Sottsass - La Città morta. L‘appuntamento quindi è fissato per tutti i sabati, di apertura della mostra, alle ore 11.15 (per chi desidera alle 11 il percorso è previsto in lingua inglese); sono in programma anche momenti speciali negli stessi orari durate le festività natalizie (martedì 26, venerdì 29 dicembre 2023; martedì 2, venerdì 5, domenica 7 e domenica 14 gennaio 2024).

Fino al 14 gennaio 2024 ogni visitatore del museo e della mostra BurriRavennaOro riceverà un dono speciale: un libro d’arte. Si tratta di pubblicazioni e cataloghi relativi alle mostre più belle che sono state realizzate nel corso del tempo e che hanno segnato storia, percorsi e identità del museo. Una selezione di pubblicazioni saranno disponibili anche a tariffe speciali presso il bookshop.

Orari del MAr durante le festività: dal martedì al sabato dalle 9 alle 18; domenica e festivi dalle 10 alle 19 (la biglietteria chiude un’ora prima). Aperture festive: 26 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 6 gennaio 2024. Aperture speciali: sabato 13 gennaio dalle 9 alle 20 e domenica 14 gennaio dalle 10 alle 20. Chiusura istituzionale domani, 25 dicembre.

Per le feste c’è spazio anche per la musica. Christmas Soul, la rassegna musicale natalizia torna dal 28 dicembre al 1° gennaio con tre corali statunitensi e una delle più belle voci della scena Black italiana. La rassegna si concluderà il 1° gennaio con il concerto di Capodanno. Spiritualità profonda e grande impatto scenico, questi i due aspetti che caratterizzano il suo programma.

Ad aprire la rassegna di quest’anno sarà Sara Zaccarelli, che proprio giovedì 28 dicembre alle 18, in piazza del Popolo, proporrà un’escursione musicale che parte dai grandi classici del genere arricchita da incursioni nelle produzioni Gospel più recenti, seguita venerdì 29 dalla prima corale di quest’anno, col maestro Earl Bynum che presenta in Italia il gruppo di sette vocalist e musicisti The Mount Unity Choir, in arrivo dalla Virginia. Il concerto del 31 dicembre per salutare il 2023, sempre in Piazza ma alle 23, è affidato all’Inspirational Choir of Harlem, diretto da Anthony Morgan, che unisce Gospel, Jazz, Pop e R&B e ha collaborato con leggende come Ike & Tina Turner, Stevie Wonder, Aretha Franklin e gli U2 affascinando spettatori di tutto il mondo in varie tournée internazionali. Il primo giorno del 2024 torna l’appuntamento ormai tradizionale al Teatro Alighieri, alle 11.30, questa volta affidato a una nuova e prorompente voce della scena musicale newyorkese, Kaylah Harvey, con The Bronx Black Keys, con un’esibizione arricchita dallo M String Quartet, per un repertorio che unisce sonorità gospel-pop innovative con intensi brani tradizionali nero-americani.