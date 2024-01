Arte, etica e ruolo sociale. Dialogo fra Anna Agati e Stefania Pelloni

Oggi, alle ore 18, prosegue la rassegna ’I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati’, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura. L’artista Anna Agati dialogherà con Stefania Pelloni (tessitrice culturale) sul tema ‘Tessere relazioni: l’arte per l’integrazione e la trasformazione sociale’: un’occasione per esplorare l’intersezione tra arte, consapevolezza, etica e il ruolo sociale degli individui nella società contemporanea. L’arte e la creatività partecipata possono essere uno strumento potente per stimolare il cambiamento sociale e incoraggiare l’integrazione e l’uso consapevole delle risorse materiali e umane.