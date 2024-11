Arte, eventi, spettacoli tra le luci delle feste

Eventi in piazza, mercatini, spettacoli teatrali e musicali, mostre, concerti, letture e incontri, sia a Bagnacavallo che nelle frazioni. È variegato il calendario di iniziative di ‘Bagnacavallo d’inverno’, promosso dall’amministrazione comunale con la rete ‘Bagnacavallo fa centro’, le associazioni del territorio e i consigli di zona. Il programma si aprirà questo sabato con l’accensione delle luminarie e di una speciale installazione luminosa: in piazza della Libertà, accanto al giardino d’inverno, due teste di cavallo si fonderanno armoniosamente. Inoltre sabato alle 14 c’è ‘Ghirlandiamo’, laboratorio a cura dell’Angolo dei fiori, e alle 15 tanti piccoli teatri in miniatura offriranno mini spettacoli a grandi e piccoli grazie a ‘Nautilus’, progetto del Collettivo Lambe Lambe. Alle 16.30 verranno accese le luminarie e alle 17 la piazza si animerà grazie alla musica dei ‘Cadillac’. Domenica 1 dicembre, oltre ai laboratori di ‘Ghirlandiamo’, alle 16 piazza della Libertà ospiterà lo spettacolo di fuoco di ‘Madama Scintilla’ e alle 17 al teatro Goldoni le ‘Favole’ di Accademia Perduta/Romagna Teatri con lo spettacolo ‘Bella, bellissima!’.

L’atmosfera natalizia, poi, si incontrerà con le celebrazioni in occasione dell’80° anniversario della Liberazione che culminerà con le celebrazioni in piazza il 21 dicembre.

Non mancheranno diversi allestimenti d’arte, a partire dalla mostra ‘La rivoluzione del segno’ al museo civico delle Cappuccine che fino al 12 gennaio proporrà eventi e visite. Alla chiesa di San Girolamo inaugura il 7 dicembre alle 17 ’777’, intreccio di linguaggi artistici: sette ceramiste e sette attori daranno vita a un dialogo creativo, a cura dell’Ente Ceramico faentino e degli Urban Sketchers Faenza. Alla chiesa del Suffragio il 22 dicembre alle 11 inaugura ‘Magia del Natale’, collettiva dell’associazione Arte e Dintorni. A palazzo Vecchio aprirà il 21 dicembre alle 17 ’In sunny Italy’ vignette umoristiche realizzate dai soldati canadesi al fronte, a cura di Wartime Friends. Infine a Glorie, al centro civico, nel fine settimana 19-22 dicembre c’è la mostra ’Nell’ombra di una panchina rossa’, collettiva in memoria di Elisa Bravi nel quinto anniversario della morte. Non mancheranno dall’8 dicembre al 31 gennaio ‘La capanna del bambinello’, mostra di natività creative all’ecomuseo delle Erbe palustri di Villanova, e dal 22 dicembre al 12 gennaio il ’Presepe animato meccanicamente’ di Villa Prati.

Per favorire il commercio dal 30 novembre al 6 gennaio sarà sospesa la sosta a pagamento in via Mazzini, piazza della Libertà e al piano terra del parcheggio di Santa Chiara, sostituita dal disco orario a 60 minuti.

lu.sca.