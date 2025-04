‘Arte in Libertà’, s’inaugura la mostra

S’inaugura oggi alle 9.45 la collettiva ‘Arte in Libertà - Al di là delle idee’ promossa da Anpi Conselice, San Patrizio, Lavezzola, provinciale e Amministrazione comunale di Conselice. La mostra intende rendere omaggio al monumento ‘Alla libertà di stampa alla lotta clandestina’ dal quale è nato come tema per gli artisti l’articolo 21 della Costituzione, interpretato in totale libertà. L’esposizione ha visto la partecipazione di oltre 100 autori nelle varie discipline artistiche, un circolo, tre associazioni e un collettivo. Fotografi, pittori, poeti e scultori hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra diffusa sottolineando l’importanza della libertà in ogni sua forma. L’inaugurazione si terrà in piazza Libertà di Stampa, via C.Battisti. Informazioni: anpi.conselice@gmail.com o 340 7822349.