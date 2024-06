Arte, musica e disegno. La mostra ’Tratti sonori’

Venti edizioni per Lugocontemporanea, il festival di Musica diretto da John De Leo e Monia Mosconi che ogni anno si svolge, in estate, nel centro storico di Lugo. L’anniversario festeggiato quest’anno darà vita ad una edizione del tutto speciale dedicata al tema "Mondo-Caos". "La ricorrenza dei venti anni di Lugocontemporanea ci invita a fare un resoconto, a ripensare a tutte le tematiche che nel corso del tempo abbiamo affrontato – dicono i direttori artistici –. Questioni legate alla contemporaneità, alle sue espressioni artistiche, ai suoi umori culturali e politici. Crisi Climatica, Migranti, Giustizia, Isolamento, Guerra: sono alcuni degli argomenti sui quali abbiamo scelto ci si interrogasse e su cui abbiamo costruito le diverse edizioni della rassegna. Non abbiamo mai pensato che l’Arte potesse offrire risposte esaustive tantomeno risolutive – spiegano –. Ciononostante ancora confidiamo nella sua ineffabile capacità di insinuarsi nell’animo delle persone, nelle sue prodigiose facoltà aggregative".

Sono due le mostre che arricchiranno il panorama culturale lughese a partire da questo fine settimana che ha visto il via delle rassegne di Lugocontemporanea. Ieri alle 20 alle Pescherie della Rocca ha inaugurato ”Cromovisioni”, personale di Zinaida Capatina, pittrice Moldava il cui stile pittorico trae ispirazione dal mondo surreale-metafisico e si compone di un processo creativo sospeso tra l’intuizione e l’inconscio. Colori che diventano un mezzo per esplorare il terreno creativo attraverso un approccio fantascientifico. Il lavoro pittorico ad olio su tela, abbraccia la sperimentazione concettuale, dando vita a creature che si ergono come manifestazioni visive di emozioni, sogni e pensieri.

Oggi alle 20 in Sala Baracca e Torre del Soccorso della Rocca Estense inaugura invece Tratti sonori, esposizione artistica dedicata alle copertine per dischi realizzate da sette artisti italiani contemporanei curata da Lugocontemporanea e Chiara Stival con la supervisione di Massimiliano Fabbri (visitabile dal 29 giugno al 28 luglio, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12, e dalle 16 alle 19). In mostra, gli artworks di illustratrici e illustratori dallo stile diverso e originale, le impronte visive che hanno vestito l’album e rimodellato l’immaginario musicale complessivo. L’ingresso ad entrambe le esposizioni è libero e gratuito.