Arte & sicurezza. Il concorso della Uil

La sensibilizzazione sul mondo lavorativo raccontata attraverso l’arte. Il sindacato Uil chiama a raccolta la cittadinanza per partecipare e contribuire al neonato progetto In-sicurezza, finalizzato a mettere in luce le principali problematiche del lavoro come sicurezza, precarietà, salute mentale e lavoratori fantasma. Il progetto richiede ai candidati di realizzare opere che raccontino la condizione dell’insicurezza o della sicurezza lavorativa come vissuto e come desiderio. Gli elaborati possono essere in formato pittorico, grafico, fotografico e illustrato, o realizzati sottoforma di mosaici, collage, disegno, scultura e ceramica. È possibile cimentarsi anche nella versione letteraria e produrre una poesia o una breve narrativa, oppure video (massimo due minuti), audio, performance, registrazioni o musica. Le opere dovranno essere presentate in formato 2D su supporto fisico (da appendere a parete) o in versione digitale (slideshow su monitor, con QR code). Gli artisti che lavorano in 3D (sculture, installazioni, oggetti), invece, dovranno inviare una documentazione visiva che possa essere esposta in formato 2D.

il 25 maggio è l’ultimo giorno per inviare le candidature. Per ulteriori informazioni scrivere a in_sicurezza@uil-ravenna.it.

Jacopo Ceroni