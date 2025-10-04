Arte, un sabato ricco di inaugurazioni

Inaugura alle 16 presso l’ex Chiesa in Albis di piazza Farini a Russi, la mostra di pittura ’Molto diversi’ di Daniele Ferretti e Andrea Ghiselli. In esposizione 15 opere per ognuno degli artisti, che ripercorrono lo storico di Daniele Ferretti nel corso degli ultimi cinquant’anni, tra naif, colori a pennello e china, mentre le opere di Andrea Ghiselli raffigurano personaggi in tema realismo sociale e neoespressionismo, con motivi attuali e anche un pò di sarcasmo, utilizzando acrilico, tempere e pennarelli. La mostra organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Russi, resterà aperta fino al 17 ottobre il martedì, venerdì e domenica dalle 10 alle 12, e il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19."Dare titolo a questa mostra è stato molto semplice – dichiarano gli artisti – perché racchiude il nostro essere completamente diversi, nel concepire un opera, nella sua realizzazione, nella tecnica, ma anche nel carattere personale, e mentre uno dipinge puramente per passione, per l’altro si tratta anche di una attività commerciale".

Invece oggi alle 18 a Villa Verlicchi a Lavezzola inaugura ’Polimero/Immagini in poesia’, esposizione di poesia e pittura realizzata in occasione della 21esima Giornata del contemporaneo. Trentacinque artisti e altrettanti poeti insieme in un incontro-confronto aperto: così come in poesia i componimenti in versi ispirano i pittori, allo stesso modo le opere pittoriche donano ispirazione ai poeti. La mostra è curata da Lamberto Caravita, in collaborazione con la biblioteca comunale ’Giovanna Righini Ricci’, sarà aperta oggi dalle 18 alle 21 e domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Al piano terra, nel museo Caba dedicato ai libri d’artista, c’è la mostra ’Fulgido’ di Gaetano Buttaro.

Sempre oggi, alle 16 al centro culturale ’il Granaio’ di Fusignano, in piazza Corelli 16, inaugura la mostra scultorea ’Sogni di terra’ di Uliana Babini. Con l’arrivo della pensione, l’alfonsinese Uliana Babini ha trasformato una passione d’infanzia in arte, frequentando la scuola Ramenghi di Bagnacavallo. Specializzata nella lavorazione della ceramica con terre raku e semir, crea opere che esplorano il tema della donna nelle sue molteplici dimensioni: dalla storia alle emozioni, dalla maternità ai drammi contemporanei come femminicidi e migrazioni. La presentazione della mostra sarà a cura di Filomena Volpe, critica d’arte e autrice di testi per artisti contemporanei. L’esposizione rimarrà allestita fino al 18 ottobre e sarà visitabile venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 18.

Infine inaugura alle 18 di oggi ’Passaggio all’azzurro’, una mostra che vede protagonista Sara Vasini, che rilegge il mosaico in chiave contemporanea per un’installazione site-specific pensata la sacrestia della chiesa di Santa Maria dell’Angelo, dal 2018 spazio espositivo del Museo Diocesano di Faenza. La mostra, pensata in occasione della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna, resterà aperta fino all’11 gennaio 2026, dal giovedì alla domenica, 10-12.30; 16-18.30.

Gianni Zampaglione