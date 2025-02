’Artegatto Artefatto’. La ventesima edizione

Al via la ventesima edizione di ’Artegatto Artefatto’ sul tema ’Te sȅ che t’si e’ gatt’. L’inaugurazione è prevista alla Galleria comunale d’Arte Voltone della Molinella di Faenza per oggi alle 18 alla presenza del sindaco Isola.

"Ispirandoci a questo tempo che continua ad essere difficile, il tema della ventesima edizione è ’Te sȅ che t’si e’ gatt’. La mostra, che si terrà alla Galleria comunale d’Arte Voltone della Molinella, inizia il 15 febbraio, due giorni prima Giornata internazionale del Gatto e durerà fino al 23 febbraio, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Fanno parte della mostra diffusa Le vetrine della Banca MPS di piazza del Popolo e la galleria Mi.Mo. di corso Mazzini.

Più di 60 artiste e artisti iscritti e ospiti partecipano alla collettiva di quest’anno. E non mancano gli artisti stranieri: c’è chi arriva dalla Colombia, dal Giappone (ben cinque), dalla Francia, dalla Moldavia, dalla Bulgaria e dalla Russia".

L’ospite della ventesima edizione è la ceramista Greta Filippini di Ferrara. Saranno esposte opere di diverse tecniche: ceramiche, mosaici, tessili, dipinti, fotografie.

Artegatto Artefatto parla di solidarietà: non solo per la partecipazione del laboratorio missionario Santa Chiara ma perchè ospita la Lotteria solidale ’l’arte di essere unici’ del Gruppo Disabilità Faenza". Continua la nota: "Il successo organizzativo della mostra è dovuto alle collaborazioni: Ente Ceramica Faenza, Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani, la Bottega Morigi e Girls, l’Associazione Ex Allievi Ballardini e allo sponsor Pet Shop Badiali. Un ringraziamento speciale a Mirta Morigi, che ha ideato la mostra, e allo sponsor Pet Shop Badiali".