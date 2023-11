"Artigiani e piccole imprese: il motore dell’Italia"

ll motore del made in Italy è rappresentato da 4,5 milioni di artigiani, di micro e piccole imprese, con i loro 11 milioni di addetti: "noi usiamo l’intelligenza artigiana per costruire un futuro sostenibile. Ma abbiamo bisogno di un ambiente favorevole al fare impresa". È l’appello che il Presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, ha lanciato all’Assemblea della Confederazione svoltasi il martedì scorso a Roma alla presenza di 1500 persone, tra delegati, esponenti del Parlamento, del Governo, delle forze economiche e sociali. Presente anche una numerosa rappresentanza di Confartigianato della provincia di Ravenna. Il Presidente nazionale di Confartigianato ha sottolineato come "noi piccoli imprenditori creiamo lavoro, siamo produttivi e sostenibili, investiamo in innovazione, esportiamo. Nei prossimi tre mesi copriremo il 60% del totale delle assunzioni previste dalle imprese, il 66% delle nostre aziende è impegnato a ridurre l’impatto sull’ambiente della loro attività, le nostre esportazioni valgono 60 miliardi, superiamo le grandi aziende nella crescita di investimenti in innovazione. La piccola impresa è sostenibile per definizione, attenta più di ogni altra a salvaguardare il territorio in cui opera, a ridurre gli sprechi e a valorizzare le relazioni umane nelle comunità. La politica deve eliminare i tanti ostacoli che frenano i nostri sforzi per agganciare la ripresa".