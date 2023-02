Appuntamento oggi alle 17.30 nella biblioteca Trisi di Lugo per la presentazione del libro ‘Viaggio in una stanza’ di Ivano Artioli, edito da Danilo Montanari editore e con prefazione del sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale. L’avvocato Andrea Valentinotti condurrà l’incontro durante il quale si parlerà di questo lavoro in cui Artioli ha raccolto in racconti e novelle i mesi di scoppio di pandemia da Covid-19. Hanno dato un contributo autori locali, giornalisti, accademici, cittadini, spinti dal tema, tutti dicendo cosa hanno pensato e si pensava in quei mesi chiusi in casa, negli uffici, nelle redazioni dei giornali, perché ad alcuni venne facile fuggire verso la carta e scrivere riandando a quei dì di scuola, d’accademia, d’università. Durante l’incontro lettori esperti e partecipi interverranno con alcuni racconti. L’ingresso è libero.