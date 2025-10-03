Artista israeliano, mostra rinviata: "Per la situazione internazionale. È stato lui a prendere la decisione"

La mostra è stata rinviata alla primavera "a causa della situazione internazionale che sta suscitando forte clamore e annunciate manifestazioni di dissenso tali da creare potenziali disagi". Succede al Mic, il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, dove domani avrebbe dovuto inaugurare ’World of Plenty’, esposizione di opere di Itamar Gilboa. L’artista, come si legge sul suo sito internet, dal 2001 vive ad Amsterdam, ma è cresciuto a Tel Aviv: e il sospetto è che proprio le sue origini israeliane possano aver portato alla decisione di rinviare la mostra. Il sindaco di Faenza Massimo Isola si limita a dire che la scelta non viene dalla città, ma "dall’artista e dal curatore della mostra, legata al dibattito che c’è nel mondo, e noi la rispettiamo".

La mostra ’World of Plenty’ affronta il tema della fame nel mondo, combinando scultura in ceramica e video per indagare le dimensioni fisiche, neurologiche e sociali del problema. Il cuore dell’installazione è costituito da 260 sculture in ceramica che rappresentano cellule cerebrali: tante quante le persone che muoiono di fame in 15 minuti, il tempo di un pasto veloce, di una pausa tra riunioni o di una visita a una mostra.

Non risulta che Itamar Gilboa si sia mai espresso direttamente su quanto sta succedendo a Gaza, ma sul suo sito, parlando del suo percorso personale e artistico dal suo arrivo nei Paesi Bassi, scrive che da giovane ha fatto parte dell’esercito israeliano, ma di non condividere più da tempo i valori del mondo militare, tanto da aver realizzato un progetto che ne mette in luce problemi e contraddizioni nel 2011: "In quanto giovane uomo, ero parte di un’unita di combattimento prestigiosa, con l’ambizione di servire il mio Paese – si legge –. Ma, come artista maturo, ho preso le distanze da quel periodo. Con ’Chief of Stuff’ (’Capo di cose’, il titolo del progetto, ndr) ho riflettuto sul sentimento di alienazione. Chi ero stato allora? Quali forze mi avevano plasmato nell’essere quella persona? In una serie di lavori ho riprodotto più e più volte i cliché del mondo militare: il nemico come un obiettivo, il soldato caduto come un angelo, l’immagine del combattente occidentale e quella del samurai giapponese".

Anche a Faenza in questi giorni ci sono state iniziative popolari a sostegno della popolazione di Gaza. Mercoledì sera, nelle ore dell’abbordaggio alla Flotilla, anche qui tanti sono scesi in corteo con canti, slogan e striscioni per le strade della città: i manifestati hanno anche bloccato il cavalcavia ferroviario, tra i principali snodi di traffico. Ieri mattina invece gli studenti del liceo Torricelli-Ballardini hanno fermato le lezioni occupando le aule.