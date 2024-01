Artistation festeggia i 10 anni da sfollata: "La musica non ha una casa sola"

Compleanno agrodolce per la la scuola di musica Artistation, che festeggia i dieci anni di attività domani con uno spettacolo al teatro Masini, in programma alle 20. "È un evento che avevamo in progetto da tempo e che avrebbe dovuto avere luogo lo scorso 26 ottobre 2023, nel ‘vero’ decimo anniversario dell’apertura di Artistation – dice Mattia Lucatini, direttore della scuola di musica – ma abbiamo dovuto posticiparlo e ripensarlo in seguito alle conseguenze delle due alluvioni dello scorso maggio, che hanno sommerso la scuola in via Silvio Pellico e ci hanno costretto a spostarci con la segreteria e la didattica nel complesso delle scuole Strocchi in via Carchidio". Artistation fu completamente distrutta già durante l’alluvione arrivata fra il 2 e il 3 maggio: le acque penetrarono dentro l’istituto con sede in via Pellico e sollevarono il pianoforte, che per tutta la notte non fece altro che colpire tutto ciò che incontrava davanti a sé, distruggendo strumenti musicali e abbattendo pareti. Quando il personale di Artistation riuscì a entrare nella scuola di musica la trovò ridotta a un immenso hangar colmo di strumenti distrutti: i corridoi e le stanze, costruiti in buona parte in cartongesso, non esistevano più.

"Organizzare un appuntamento come questo, in questo momento, con i lavori di ristrutturazione e ripristino che devono ancora iniziare, ci fa un certo effetto – prosegue Lucatini –. Ma la musica non ha una casa sola e ci teniamo a mantenere fede a un impegno preso, e a ringraziare, in questo modo, chi ogni giorno frequenta e anima la scuola e continua a sostenerci nonostante tutte le difficoltà. Sul palco scorrerà la storia della scuola attraverso una voce narrante che ci accompagnerà nella serata, oltre ovviamente a tanta musica con i nostri allievi insegnanti, la Big Band, l’orchestra, il coro e tanti gruppi di giovanissimi. Le foto degli artisti sul palco e quelle che passeranno sullo sfondo delle esibizioni sono state scattate a scuola, in quello che resta dei locali così come appaiono oggi". I biglietti sono disponibili alla segreteria della scuola di musica, alle scuole Strocchi e direttamente a Teatro Masini domani sera, fino a inizio spettacolo.

f.d.