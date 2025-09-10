Artistation risorge dalle alluvioni. Sabato grande concerto inaugurale

È in programma sabato 13 settembre il concerto inaugurale della nuova vita della scuola di musica Artistation, distrutta per ben tre volte dalle alluvioni che hanno colpito Faenza nel maggio 2023 e nel settembre 2024. Dodici band allestite dalla scuola si esibiranno dalle 15 fin quasi a mezzanotte, sul palco di nuovo sorto dal nulla nel retro della sede affacciata su via Pellico, al termine del corridoio su cui si spalancano le dieci aule di cui si compone l’istituto, che a partire da lunedì 8 saranno visitabili in quella che si prefigura come una lunga settimana di open day e prove gratuite.

La distruzione che ha devastato la scuola ha costretto ad alcuni accorgimenti – gli impianti ad esempio ora sono posizionati sul soffitto – ma quasi tutto il resto è rimasto simile a com’era prima del maggio 2023, quando l’alluvione rase letteralmente al suolo le aule, abbattendone addirittura le pareti interne in cartongesso, e trasformando la sede in una sorta di hangar: era stato infatti il pianoforte, sollevato dalla potenza delle acque, ad abbattere tutto ciò che per l’intera notte aveva trovato sul suo percorso, pareti e strumenti. Allora il danno ammontò a circa mezzo milione di euro, cui si è sommato un conto leggermente meno salato a seguito delle inondazioni del 2024.

"Le donazioni e le cifre riconosciute dalle assicurazioni sono state importanti ma non sufficienti – spiega Mattia Lucatini, fondatore e direttore della scuola –. Per ripartire abbiamo chiesto dei prestiti, che speriamo di poter ripagare grazie ai fondi della Struttura Commissariale per le associazioni". I tempi, su questo fronte, stanno conoscendo un’accelerazione: "Il capitolo dei rimborsi relativo alle associazioni è sul tavolo della Struttura Commissariale per le ultime firme, dopo una lunghissima gestazione – entra nel dettaglio il sindaco Massimo Isola –. Questo, insieme agli interventi eseguiti nel frattempo lungo il corso del Marzeno, e a quelli che verranno portati avanti ai lati del corso del Lamone, sta consentendo a realtà come Artistation di ripartire qui, nel luogo in cui furono alluvionate".

La ripartenza in quello che è forse il luogo idrologicamente più pericoloso della Romagna è ovviamente una scommessa, ma Artistation intende affrontare il futuro con positività: "Ci auguriamo di mantenere costante il numero dei nostri iscritti, stabilizzatosi fra i 450 e i 500 ogni anno – prosegue Lucatini –. Numeri sorprendenti se consideriamo che Faenza ha già una scuola di musica dedicata alla classica e al jazz, la Sarti (Artistation si focalizza sulla contemporanea, ndr), e che gli studenti delle nostre classi non solo imparano a suonare uno strumento, ma arrivano a dare vita a delle band".

Negli ultimi anni le attività di Artistation non si sono fermate: la scuola ha trovato posto nel plesso Strocchi e negli ambiente scolastici del complesso di San Francesco – soluzioni ponte in vista della riapertura. Nel frattempo Artistation si è allargata anche oltre il confine regionale: l’associazione gestirà infatti la scuola di musica di Marradi, in provincia di Firenze, chiusa ormai dal 2020.

f.d.