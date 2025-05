’Artisti a casa dell’Artista’. Le iniziative al Cardello di Casola

’Artisti a casa dell’Artista’ è l’iniziativa messa in campo da giugno a ottobre da IF (Imola Faenza Tourism Company) con corsi di pittura, scrittura, scultura, incontri che si terranno al Cardello di Casola Valsenio, la casa museo dello scrittore Alfredo Oriani. Informazioni e iscrizioni al n. 0546.71044 e iat.rioloterme@imolafaenza.it Si inizia domenica 1 giugno con ’Workshop Acquerello’, un corso di pittura di sei ore a cura del pittore e scultore Stefano Manzotti, rivolto a chi intende apprendere le basi dell’inquadratura prospettica, del disegno e dell’uso dei colori tra teoria e pratica. Il giorno dopo è facoltativa una visita al Giardino delle Erbe, per cogliere i colori di una piena fioritura. Quota di partecipazione euro 60 per il corso ed euro 20 per la visita al Giardino con pic nic. Sabato 14 e domenica 15 giugno verranno proposti gli strumenti del racconto breve a cura di Vittorio Bongiorno. Il corso di 11 ore con quota di partecipazione di 130 euro indagherà gli strumenti per la narrazione: tecniche, regole, consigli e pericoli per scrivere un racconto breve con una prova finale condivisa e commentata. Sabato 28 giugno si svolgerà un corso di quattro ore con quota di 60 euro dedicato ai ’Narratori oltre quartiere’. Stefania Ganzini e Flavio Milandri cureranno un laboratorio d’introduzione alla narrazione empatica. Dopo l’interruzione estiva la rassegna riprenderà il 20 settembre con la Fondazione Casa di Oriani che proporrà una conferenza su Alfredo Oriani e il suo tempo. Silvia Cavicchioli, docente dell’Università di Torino e direttrice scientifica del Museo Nazionale del Risorgimento parlerà de ’I cimeli della patria. Politica e memoria nel lungo Ottocento’. Si proseguirà il 27 settembre con ’Leggiamo il paesaggio’, una passeggiata guidata da Roberto Rinaldi Ceroni. L’11 ottobre, Massimo Isola, sindaco di Faenza, parlerà di ’Alfredo Oriani, giornalista del suo tempo’, seguito, il 18 e 19 ottobre dallo scultore ceramista Alberto Mingotti. Da giugno ad ottobre, sarà visitabile nella Sala Pifferi, adiacente al Cardello, una mostra di arazzi e pannelli realizzati dalla Bottega Pascucci sul mondo della bicicletta, tanto amato da Oriani.

Beppe Sangiorgi