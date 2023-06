Artisti di strada protagonisti Le loro esibizioni a Lido di Classe

Inizia oggi la seconda edizione del Festival di Lido di Classe, la rassegna estiva serale di spettacolo e intrattenimento che, da oggi animerà la località balneare. I riflettori del palco saranno puntati su Piazza Caboto, dove per tutta l’estate si avvicenderanno artisti, musicisti, comici ed eventi per bambini. Oggi in programma c’è il Busker Festival, che chiuderà anche la rassegna il 19 agosto. Dalle ore 21 alle 23, gli artisti di strada terranno i loro spettacoli sui viali principali di Lido di Savio e Lido di Classe, mentre i numerosi food truck disseminati sui viali inizieranno a servire i loro prelibati cibi di strada già a partire dalle ore 19. Ai Festival Busker partecipano artisti di strada e circensi provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Undici buskers che si esibiranno con i loro spettacoli, garantendo divertimento assicurato: il saltimbanco Otto Bassotto, l’astruso scienziato Dottor Stock, la pirotecnica Lucie dalla Romania, il Mago Magico Turra, Strudel con le sue bolle, Paola Berton e i suoi hula hoop, l’attore e comico Domenico Lannutti, il Mago Gorini, l’acrobata aerea Pink Mary, Gabri Corbo dalla Spagna e il giocoliere e acrobata Mr Sasha. I tre eventi speciali a calendario quest’anno, l’inaugurazione di oggi, come anche la chiusura del 19 agosto e i fuochi della notte di San Lorenzo, sono frutto della collaborazione tra i Comitati Cittadini di Lido di Classe e Lido di Savio.