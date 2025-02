Arturo Cirillo rilegge. Molière a modo suo

Stasera (inizio ore 20.45), al teatro Comunale di Russi, Arturo Cirillo dirige e interpreta la sua rilettura del ’Don Giovanni’ di Molière (costo dei biglietti: da 15 a 22 euro).

’Don Giovanni’ o ’Il convitato di pietra’ venne rappresentato per la prima volta a Palais-Royal il 15 febbraio 1665, dalla Troupe de Monsieur, frère unique du Roi (il fratello del re Luigi XIV). Fu pubblicato con tagli nel 1682 e, su richiesta della vedova di Molière, Thomas Corneille ne fece un adattamento in versi nel 1667, che rimase il testo adottato sulle scene fino a metà Ottocento. Il regista e protagonista si confronta con uno dei miti più complessi e intramontabili del nostro immaginario, una figura libertina, seduttiva e blasfema ritratta nella sua danza disperata ma vitalissima, sempre sull’orlo del precipizio, una sfida continua al destino.

"La mia passione – spiega Cirillo – per il personaggio di Don Giovanni, e per il suo inseparabile alter ego Sganarello (come Hamm e Clov di Finale di Partita, o come don Chisciotte e Sancho Panza) nasce all’inizio soprattutto dalla frequentazione dell’opera di Mozart/Da Ponte. Sicuramente i miei genitori mi portarono a vederla al San Carlo di Napoli, come sicuramente vidi il film che ne trasse Joseph Losey nel 1979. Ma l’incontro veramente decisivo con questo personaggio, e con l’opera mozartiana, avvenne intorno ai miei vent’anni, epoca in cui frequentavo l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Uno storico insegnante di Storia della musica, Paolo Terni, ci fece lavorare proprio sul Don Giovanni e in una forma che potrei definire di “recitar-cantando”, in cui ci chiese di interpretare il bellissimo libretto di Lorenzo Da Ponte".

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 0544-587690 oppure via e-mail all’indirizzo teatrocomunalerussi@ater.emr.it