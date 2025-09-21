Ascensori fuori uso. Tre su quattro inattivi. Impossibile andare dalla Darsena al centro

Quattro ascensori, tre bloccati: in uno sono in corso dei lavori che non termineranno prima di ottobre, gli altri due sono stati pesantemente vandalizzati. Sta di fatto che per una persona con disabilità motorie in questo momento è impossibile usufruire dei sottopassi che collegano la Darsena al centro città: si può, al massimo, raggiungere quello della stazione dalla testata del Candiano. E prendere un treno che parte dal binario 6 o al 7, perché anche i due ascensori interni che portano ai binari 2/3 e 4/5 sono fuori servizio, oltre a quello del binario 1 e che permette di raggiungere anche la biglietteria.

A segnalare per primo il problema era stato un lettore che risiede in zona, nei giorni in cui era chiuso il sottopasso in via Candiano, poi riaperto: "Per recarsi in centro in bicicletta sono costretto a usare i due sottopassaggi dotati di quattro ascensori. Casualmente tutti e quattro gli ascensori sono fuori servizio" si leggeva nella lettera. In realtà, facendo un controllo, risulta che l’ascensore che dalla testata del Candiano permette di raggiungere il sottopasso della stazione sia funzionante.

Quello che porta dal binario 1, raggiungibile dall’ingresso, fino al sottopasso invece è circondato da new jersey e recinzioni da cantiere. Così come sono inattivi quelli per i binari 2/3 e 4/5: "Sono in corso di sostituzione le vecchie piattaforme elevatrici – dicono da Rfi –. Per quanto riguarda gli ascensori al secondo e terzo marciapiede sono già stati installati, ma mancano i collaudi: se tutto va bene entro fine settembre verranno attivati. Sul primo marciapiede, invece, sono in fase di ultimazione le attività di attivazione dell’ascensore: in questo caso dovrebbe essere in funzione per ottobre".

Veniamo poi all’altro sottopasso, quello con i graffiti che va da viale Pallavicini a piazzale Aldo Moro: in questo caso la questione appare più complessa, in quanto al momento non sono in corso lavori ed entrambi gli ascensori sono stati pesantemente vandalizzati. In quello in Darsena sono state smontate le placche su cui si trovavano i pulsanti per azionare la piattaforma, con tanto di fili che sporgono. L’altro esternamente presenta danni meno evidenti, ma il vetro che lo circonda esternamente è rotto da tempo: non un bel biglietto da visita. Su entrambi è appeso un cartello in italiano e in inglese che appare come una beffa: "Siamo spiacenti, l’ascensore è guasto. Potete utilizzare quello della stazione ferroviaria. Scusate il disagio".

La gestione in questo caso è in mano al Comune: "Al momento non sono fruibili perché sono stati vandalizzati in maniera molto consistente – conferma Palazzo Merlato – e l’intervento manutentivo da fare per renderli di nuovo operativi è complesso: devono arrivare dei pezzi importanti". Dal Comune aggiungono anche, senza sbilanciarsi oltre, che "si sta cercando di ragionare su una soluzione di lungo periodo per fare in modo che una volta sistemati non vengano più vandalizzati". Il tema infatti riguarda tutta l’area, dove questo tipo di episodi non sono rari: anche le toilette pubbliche della zona sono spesso chiuse per lo stesso motivo.

Sara Servadei