Ascoltati i primi medici. Oggi doveva andare dallo psichiatra

C’è un tema fondamentale da scandagliare in questa vicenda: la capacità di intendere e volere. Giulia, che soffriva di un preciso disturbo, da una decina d’anni era in cura al centro di salute mentale (csm). Tanto che la procura non solo ha acquisito le cartelle cliniche della 41enne. Ma ha anche deciso di ascoltare gli specialisti che l’avevano visitata. Ieri in particolare è stato sentito dalla squadra Mobile lo psichiatra di un centro privato di cui lei si fidava di più e dal quale sarebbe dovuta andare oggi per una visita. La donna, che doveva assumere vari medicinali, nell’interrogatorio di martedì non aveva fatto mistero di non avere "mai apprezzato tutti questi farmaci". L’ultima visita al csm risaliva "a fine novembre". Nell’ultimo periodo i dosaggi le erano stati alzati ma "quei farmaci mi creavano un gran tremore alle mani". E’ a questo punto che, a suo avviso seguendo il consiglio dello psichiatra sentito ieri (o meglio: credendo di seguire), si era decisa a un passo davvero rischioso: "Negli ultimi giorni avevo smesso di prenderli"; e ancora: "Loro diranno che ho fatto così perché non li prendevo". Una decisione che non aveva evidentemente incontrato i favori del padre: lui "non lo sapeva che avevo smesso la terapia, mi sarebbe venuto a prendere a piedi".

Agli inquirenti, ha indicato dove trovare quelli che custodiva in casa. Ha però negato di averli usati per stordire la bimba prima di lanciarsi nel vuoto: la piccola dormiva ancora mentre "finivo di sistemare il cane". Poi "l’ho ripresa in braccio e le ho detto di stare tranquilla ma non le ho dato assolutamente niente... non volevo macchiarmi di un omicidio, paradossalmente invece io sono viva e mi trovo con questa colpa".

Chiaro che ce ne sarebbe già abbastanza per contestare la premeditazione, sempre se la donna risultasse imputabile. In ogni modo la procura, per sgombrare il campo da ogni dubbio, contestualmente alla ispezione cadaverica che verrà eseguita oggi sulla bimba, ha disposto il prelievo di liquidi biologici.

a.col.